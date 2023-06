Waldbrand unter Gondelbahn: Großeinsatz in Tirol

Feuerwehr-Großeinsatz im Tiroler Oberland: In Fendels (Bezirk Landeck) brach am späten Samstagnachmittag unterhalb einer Gondelbahn ein Waldbrand aus, der sich schließlich auf einer Fläche von 1,5 Hektar ausbreitete. Die Löscharbeiten gestalteten sich schwierig, mussten in der Nacht abgebrochen werden. Sonntagfrüh wurde der Einsatz fortgesetzt.