Seit Jahresbeginn 18 Kaffeehäuser insolvent

Multiple Krisen als Herausforderung

Trauriges Resumee: Das Kaffeehaus-Sterben ist nicht mehr aufzuhalten. Heuer wurden mehr als 18 Betriebe Insolvenzverfahren eröffnet. Und es sind klingende Namen von schönen alten Häusern, die wegen Corona-Nachwehen und horrender Energiepreise tief in den roten Zahlen sind. Aufgelistet sind das „Grand Cafe am Alsergrund“ (betreibt auch die Kantine der Volksoper) mit Verbindlichkeiten von 274.000 Euro sowie das „Cafe Francais“ in der Währinger Straße (573.000 Euro Schulden).