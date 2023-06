Ukrainerin: „Zwingen Menschen, zu ertrinken!“

Stadt Oleschky besonders betroffen

Am schlimmsten von den Fluten getroffen wurde die Stadt Oleschky, die in der südukrainischen Oblast Cherson liegt. Laut dem Bürgermeister der Stadt warten noch Hunderte Menschen auf Dächern auf ihre Rettung, Tausende benötigten Hilfe. Im ukrainischen Fernsehen schilderte der Politiker, dass die von Russland eingesetzten Behörden nichts unternähmen, um die Bewohner zu retten. Freiwillige berichten, dass es sehr chaotisch zuginge und sie in ihrer Tätigkeit behindert würden.