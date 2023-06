„Wir sind Lachnummer, wenn wir Radweg zurückbauen“

Langsam aber sicher nähern wir uns dem Showdown des Innsbrucker Gemeinderats, die Wahl ist in weniger als einem Jahr. Aktuell ist im Rathaus eine Diskussion über eine Vier-Prozent-Hürde im Gange, also dass eine Fraktion nur dann in den Gemeinderat einziehen darf, wenn sie mindestens vier Prozent der Wähler-Stimmen erhält. Damit würde der Weg in den Gemeinderat für Kleinst-Fraktionen erschwert bzw. unmöglich werden.