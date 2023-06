So haben Betrüger absolut keine Chance

Eine 20-jährige Flachgauerin etwa verlor dieser Tag knapp 10.000 Euro. Sie hatte eine Handy-Nachricht von ihrer angeblichen Hausbank erhalten – mit der Bitte ihre persönlichen Daten bekanntzugeben. Die Frau witterte den Schwindel zu spät, meldete die Angelegenheit erst am Dienstag bei ihrer Bank. Betrüger hatten derweil schon einen hohen vierstelligen Betrag von ihrem Konto abgebucht. Die Polizei rät eindringlich: Keinesfalls auf derartige Nachrichten reagieren. Seriöse Unternehmen fordern sensible Informationen niemals per E-Mail oder SMS ein.