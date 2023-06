Mädchen (2) von Biker erfasst und am Kopf verletzt

Mit Knie Mädchen am Kopf erwischt

Auch die Kleine ging immer schneller. Der Deutsche bremste zwar noch und lenkte nach links, eine Kollision mit dem Mädchen konnte er aber nicht mehr verhindern. Bei dem Crash wurde die Zweijährige von dem rechten Knie des Bikers am Kopf getroffen. Sie trug Prellungen davon. Der Deutsche kam indes zu Sturz und erlitt eine schwere Verletzung an der rechten Hand. Die Beteiligten gingen selbstständig in die Klinik.