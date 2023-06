Tickets für das ÖFB-Schlüsselspiel gewinnen!

Dieses Schlüsselspiel findet am 20. Juni im Ernst-Happel-Stadion in Wien statt und hat eine enorme Bedeutung für den Weg zur EURO 2024 in Deutschland. Nach den Topfavoriten aus Belgien, wird ein enges Rennen zwischen Rot-Weiß-Rot und den Schweden erwartet. Die beiden Top-Teams qualifizieren sich direkt für die Endrunde bei unseren deutschen Nachbarn.