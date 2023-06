Ein Super-Sandwich für Genussmenschen

Das originale Club-Sandwich steht diesmal bei Peter Lehner am Speiseplan. Die Zutaten sind schon im Namen vermerkt. „CLUB“, C für Chicken, L für Lettuce, U für under und B für Bacon. Dazu gibt es natürlich eine selbstgemachte Sauce und Salatherzen. Peter bereitet zusätzlich noch eine köstliche Veggie-Variante des legendären „Club-Sandwichs“ zu.