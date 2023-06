Kärntner Musik-Sternchen bringt neuen Song raus!

Zuletzt gehörte Julia Steen auch dem Management-Team für TEYA & SALENA für den diesjährigen Eurovision Song Contest in Liverpool an, wo sie die beiden international auf ihrer ESC-Reise begleitet und unterstützt hat! „Das waren unglaubliche Erfahrungen!“ Zwar hat die junge Kärntnerin schon zuvor eigene Musik veröffentlicht, ihre neue Single ist aber etwas Besonderes: Sie hat den Sprung von englischsprachiger zu deutschsprachiger Musik gewagt und veröffentlicht nun ihre erste Single in deutscher Sprache!