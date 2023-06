Rucksackdieb wollte Finderlohn abkassieren

Prozess vertagt

Und genauso beantwortet er die an ihn gestellten Fragen. Was er sich dabei gedacht habe, das Opfer anzurufen und Geld gegen Rucksack zu verlangen? „Ich weiß nicht. Immer, wenn ich zu viel Alkohol trinke, ist der Kopf woanders. Aber ich hätte dem Mann den Rucksack auch ohne Geld zurückgegeben. Es ist ja unfreundlich, wenn man jemandem was nicht gibt, was ihm gehört.“ Prozess vertagt.