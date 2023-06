Streit in Österreichs Olympia-Familie eskaliert

Zwischen dem Büro des Österreichischen Olympischen Komitees (ÖOC) und dem Restaurant „Klein Steiermark“ liegen eigentlich nur wenige hundert Meter. Die Inhalte, die an den beiden Wiener Schauplätzen am Montagnachmittag unmittelbar hintereinander dargestellt wurden, liegen jedoch gefühlt Welten auseinander. Und stellten unter Beweis, wie weit die beiden Lager voneinander entfernt sind. Prinzipiell geht es darum, dass in diesem Jahr ein neuer Vorstand für Österreichs Olympia-Familie gewählt werden muss. Dafür wurde vom aktuellen ÖOC-Vorstand rund um Präsident Karl Stoss ein Wahlausschuss eingesetzt. Der jedoch nach getaner Arbeit von eben diesem Vorstand wieder abgesetzt worden ist - aus Misstrauensgründen, weil der Wahlvorschlag vorab in Medien aufgetaucht war.