Benzema-Hammer: Emotionale Worte von David Alaba

„Es war mir eine Ehre, in den letzten beiden Spielzeiten mit dir zu spielen. Du bist ein besonderer Spieler und der beste Stürmer der Welt“, adelt Alaba den Franzosen. Benzema war im Sommer 2009 mit 21 Jahren von Olympique Lyon nach Madrid gewechselt. Für Real bestritt der Weltfußballer des Jahres 2022 647 Pflichtspiele, in denen er 353 Tore erzielte. Er ist damit hinter dem Portugiesen Cristiano Ronaldo (451) die Nummer zwei in der ewigen Torschützenliste des Traditionsklubs. Mit Real gewann der Mittelstürmer insgesamt 25 Titel, darunter fünfmal die Champions League.