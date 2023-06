Tödlicher Ironman-Crash: Kritik an Veranstalter

Am Sonntagvormittag war ein Begleitmotorrad frontal mit einem Teilnehmer an der Radstrecke zusammengestoßen. Der Motorradfahrer starb noch an der Unfallstelle. Der Triathlet aus Großbritannien wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht, genauso wie ein auf dem Motorrad sitzender Kameramann, der zum Glück nur leicht verletzt wurde, aber einen Schock erlitt. Der Unfall geschah an einer geraden Strecke an einem Deich.