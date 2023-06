Mann krachte in Graz mit Moped gegen Pkw-Tür

Gegen 18 Uhr hatte ein 61-Jähriger seinen Wagen bei einer Tankstelle neben eine Zapfsäule abgestellt. Der Mann öffnete die Fahrertür und bemerkte allerdings nicht, dass genau in diesem Moment ein 68-Jähriger mit seinem Moped an dem Pkw vorbeifahren wollte. In diesem Moment geschah das Unglück: Der Mopedfahrer kollidierte mit der aufgehenden Fahrertür und stürzte.