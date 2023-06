Hans Peter Doskozil: Vom Jäger zum Gejagten

Die Botschaft ist klar: Doskozil muss schnell Erfolge liefern. Noch am Sonntag gab es eine erste Strategiebesprechung mit Verbündeten aus den Bundesländern in Eisenstadt. Der Gewerkschaftsgrande Beppo Muchitsch soll die Front in der Gewerkschaft begradigen. Vor der SPÖ-Vorstandssitzung soll es noch ein Treffen mit Wiens Bürgermeister Ludwig geben, um die wichtigsten Personalentscheidungen mit ihm zu akkordieren. Doskozils „Wahlkampf“-Manager Max Lercher will als Parteimanager agieren. Um das Babler-Lager zu versöhnen, wird die Abgeordnete Julia Herr als Klubchefin im Parlament gehandelt. Aber auch SPÖ-Frauenchefin Eva-Maria Holzleitner hat Chancen auf den Job.