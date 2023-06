„Mit Deutsch wird hier alles leichter“

Vorarlberger Freunde finden „Expats“ kaum

Mittlerweile sucht Briceno, die in Miami „Public Relations“ studiert hat, nämlich eine neue berufliche Herausforderung, „im Marketing, Kundenservice oder Key Account Management“. Auf jeden Fall sollte es etwas „mit Menschenkontakt“ sein, denn darin sei sie wirklich gut. Ihre Vielseitigkeit - Briceno hat bereits in der Buchhaltung, im Verkauf, im Marketing und im Kundenservice gearbeitet - komme anders als in den USA in Europa allerdings nicht so gut an. „In den USA hat man Vorteile, wenn man eine große Tool-Box vorweisen kann. Man gilt als anpassungsfähig. Hier kann das auch ein Nachteil sein.“ Ihre Freude am Umgang mit Menschen nutzt die gebürtige Südamerikanerin in der Zwischenzeit, um andere „Expats“ zu unterstützen - etwa bei Terminvereinbarungen mit Ärzten oder auch nur, indem sie in der „Expat“-Gruppe auf Facebook nachfragt, wer mit auf den Karren wandern will.