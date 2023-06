Kurz nach Beauty-OP: MTV-Star Ms. Jacky Oh tot

Zurück bleiben ein Witwer und drei Halbwaisen

Die als Jacklyn Smith geborene Jacky Oh machte sich zunächst einen Namen, indem sie in der MTV-Sendung „Wild ‘N Out“ zu sehen war. Am Set der Serie, die von US-Komiker Nick Cannon produziert wird, lernte sie 2015 ihren späteren Langzeit-Partner DC Young Fly kennen.