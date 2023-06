Jantscher versus GAK: Bitte mehr Interviews!

Eine aussterbende Sorte

Man merkt: Das Derby ist, obwohl der GAK noch nicht zurück ist, in den Köpfen der Fans zurück. Und das ist das Beste, was Graz, was der Bundesliga passieren kann. Jantschers Aussage war kritisch, man sollte aber würdigen, dass er in Zeiten, in denen alles binnen Minuten online geteilt und bewertet wird, einer aussterbenden Sportler-Sorte angehört.