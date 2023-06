In diese Zukunft blicken Kärntner Krankenhäuser

Mehrere Bauprojekte geplant

Beim CMZ des Klinikum Klagenfurt wird ab 2025 ein sogenannter fünfter Finger gebaut, in dem die HNO- und Augen-Abteilung sowie die Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie angesiedelt werden soll. „Zeitgleich mit diesem neuen Kopfzentrum wird auf dem Gelände der Gesundheitscampus gebaut, das ELKI revitalisiert und auch das Traumazentrum der AUVA soll entstehen. Außerdem ist ein großer Park im Anschluss an die Psychiatrie sowie eine weitere Grünanlage geplant“, so Gabriel, der von einem Investitionsvolumen von rund 100 Millionen Euro spricht.