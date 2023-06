Bedrohlich: Akku bei Batteriehersteller explodiert

Dass Akkus nicht ungefährlich sind, zeigte sich am Mittwochnachmittag wieder einmal in Wolfurt. Bei einem Batteriehersteller im Gewerbepark Meusburger explodierte in einem Prüfraum ein Akku. Die Verpuffung löste einen Brand aus, den erst ein Großaufgebot an Feuerwehrleuten löschen konnte.