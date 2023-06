Serbin in Graz zur Prostitution gezwungen

Anstellung in Wien versprochen

Das Paar versprach der Gelegenheitsarbeiterin, die unter ärmsten Bedingungen mit ihren Söhnen und ihrer Mutter in einem kleinen serbischen Dorf lebt, eine tolle Anstellung als Hausbesorgerin in Wien. In der Hoffnung auf ein besseres Leben für ihre Familie sagte die 37-Jährige zu. Der Beginn eines echten Horror-Trips.