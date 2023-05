„Wuchermargen“: Slowenien will Preise überwachen

Auf Überwachung könnte Regulierung folgen

Der Anstieg der Lebensmittelpreise in Slowenien folge nicht dem Abwärtstrend in anderen europäischen Ländern. „Offensichtlich wurden in Landwirtschaft, Nahrungsmittelindustrie und Einzelhandel keine freiwilligen Maßnahmen ergriffen“, begründete der Premier das Durchgreifen. Anhand der Preisüberwachung werde man auch eine Regulierung von Margen prüfen.