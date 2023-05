Großrazzia gegen IS-Netzwerk: Spenden im Visier

Bei einer Razzia gegen ein Finanzierungsnetzwerk der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) sind am Mittwochmorgen in Deutschland mehr als 1000 Kräfte des Bundeskriminalamts, der Landeskriminalämter der betroffenen Länder sowie der Polizei im Einsatz gewesen. Insgesamt wurden mehr als 100 Objekte durchsucht, wie die deutsche Bundesanwaltschaft mitteilte. Zuständig seien die Generalstaatsanwaltschaften.