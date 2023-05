Bande mit Tresor im Auto von Polizei gestoppt

Binnen nur weniger Tage dürfte eine Einbrecher-Truppe, die es speziell auf Tresore abgesehen hat, neuerlich im Großraum Schärding zugeschlagen haben. Nach einem erfolgreichen Coup in der Vorwoche in einem Autowaschzentrum in St. Florian am Inn schlugen offenbar die gleichen Gauner in der Nacht zum Dienstag auch bei einer Tankstelle in Schärding zu. Dort war ein Auslagefenster eingeschlagen worden, durch das die Täter einstiegen und den Safe aus der Verankerung rissen.