Polizeischule: Kriterien werden gelockert

Zweijährige Grundausbildung

Derzeit sind in Österreich rund 32.000 Uniformierte im Dienst, rechnete der Minister vor. Das sei ein Höchststand, allein in den vergangenen Jahren sei der Personalstand um 5000 Menschen aufgestockt worden. Um Polizist werden zu können, muss man eine zweijährige Grundausbildung absolvieren. Diese wird derzeit an zwölf Standorten österreichweit, an denen rund 360 Lehrende tätig sind, angeboten. Aktuell sind 2500 Polizeischüler in Ausbildung. Allerdings: Es gehen auch 1500 bis 2000 Kollegen jedes Jahr in Pension, so Ruf. Die Situation am Arbeitsmarkt sei überall herausfordernd, daher attraktiviere man die Ausbildung.