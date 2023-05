Innenministerium zahlt Polizeischülern Klimaticket

Das Innenministerium will in Zukunft Polizeischülern ein Klimaticket erstatten. Dies sei Teil eines Maßnahmenpakets, um das Recruiting anzukurbeln, hieß es aus dem Ministerium. Die Gewerkschaft FSG übte Kritik. „Unserem Antrag wurde jetzt zumindest teilweise entsprochen“, so FSG-Chef Hermann Greylinger. Besser wäre es jedoch gewesen, die Maßnahme auf alle Polizisten auszuweiten, so der Tenor der roten Personalvertreter.