Oberstes Podest wird im Unterhaus immer voller

Während Mittersill sowie Kaprun schon länger als Meister feststehen, konnten sich nun zwei weitere Teams im Unterhaus die Krone aufsetzen. Zell am See sicherte sich durch ein 2:1 gegen Uttendorf/Niedernsill den 2. Klasse Süd-Titel. Hof ist dank des Triumphs gegen Scheffau von der 1. Klasse Nord-Spitze nicht mehr zu verdrängen. Trotz dreier Krampfanfälle spielte Alexander Plank fast bis zum Ende, köpfte im Fallen in Minute 86 zum 3:1-Endstand ein. „Manche sind etwas länger geblieben“, scherzte Trainer Thomas Kistner über die folgende Partynacht.