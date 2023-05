Nüßle kämpft in England um die World Tour

Acht aus 204

In diesem Jahr umfasst das Starterfeld bei der World Snooker Q-School 204 Spieler. In zwei Konkurrenzen werden im „Best of 7 Frames“ Modus im Single-Knock-Out System 8 World Snooker Tour Karten mit einer zweijährigen Gültigkeit vergeben. „Schafft man es in einem der beiden Wettkämpfe ins Semifinale, ist man Profi. Dafür muss man je nach Auslosung über vier bis sechs Turniertage eine Top-Leistung abrufen und auch sonst muss alles passen“ fasst Nüßle die Ausgangsposition zusammen.