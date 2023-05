Besonderer Meilenstein für Haaland in England

Der Ex-Salzburg-Spieler Haaland, jüngst auch von den Sportjournalisten in England zum Fußballer des Jahres gekürt, erzielte bisher 36 Tore und stellte damit eine neue Premier-League-Bestmarke auf. Dazu traf Norweger zwölfmal in der laufenden Champions-League-Saison und war dabei maßgeblich am Einzug ins Finale gegen Inter Mailand (10. Juni) beteiligt.