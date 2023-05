Darum lohnt sich ein Aufstellpool für den Garten

Ob sich ein eigener Pool überhaupt lohnt, hängt davon ab, wie häufig Sie diesen nutzen wollen. Ist der Sommer besonders heiß und Sie haben vor, mindestens an den Wochenenden ins kühle Nass zu springen, kann die Anschaffung bereits lohnenswert sein. Sind Sie allerdings viel unterwegs, das Wetter ist nicht so gut und es ist bereits absehbar, dass Sie den Pool in der Saison nur 1 bis 2x nutzen werden, dann sollten Sie sich eher dagegen entscheiden und lieber den Weg ins nächstgelegene Freibad wählen.