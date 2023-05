LIVE ab 17 Uhr: Rapid gegen Sturm Graz

„Wenn ich mir die Trainings in dieser Woche anschaue, habe ich aber ein super Gefühl. Am Ende geht es trotzdem für jeden um eine Punkteprämie“, erklärte der Ex-Profi und legte nach: „Außerdem wollen wir in Hütteldorf und gegen Rapid in diesem Jahr ungeschlagen bleiben. Wir haben Führungsspieler in unseren Reihen, auf die man sich verlassen kann, die dafür sorgen werden, dass wir in diesem auch für unsere Kurve so besonderen Spiel am Punkt da sind und vielleicht sogar als Sieger in Hütteldorf vom Platz gehen.“ Mittelfeldspieler Alexander Prass sagte: „Wir wollen die letzten beiden Spiele der Saison unbedingt noch gewinnen, damit diese wirklich gute Saison noch einmal einen würdigen Abschluss bekommt.“