Alles Orpheus bei Salzburger Pfingstfestspielen

Rolando Villazon singt die Titelpartie

Sänger, Tänzer, Marionette, in all diesen Auftrittsformen ist Orpheus vertreten. Bartoli selbst wird ihn in der Eröffnungsoper, Glucks „Orfeo ed Euridice“, singen. Es wird ihr Debüt in der Rolle, die ihrer Stimme gut passen sollte, denn zu Pfingsten wird Dirigent Gianluca Capuano die „Parma Fassung“ des Werks dirigieren, deren wesentlicher Unterschied zur Urfassung Glucks in der Mezzo-Lage des Orfeo liegt, die für Bartoli prädestiniert ist. In Haydns Bearbeitung des Stoffes, „L’anima del filosofo“, die am Samstag konzertant aufgeführt wird, singt Kollege Rolando Villazon die Titelpartie.