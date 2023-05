Historischer Erfolg des HC Linz hat viele Väter

Gefühle unbeschreiblich

„Ich kann die Gefühle nicht beschrieben. Vor so einer Kulisse ins Finale einzuziehen, ist ein Privileg“, sagte etwa Erfolgscoach Milan Vunjak.

„Wir stehen verdient im Endspiel“, meinte Sportchef Klemens Kainmüller.

„Mich freut’s für so viele Spieler, die 2003 Vize-Meister waren, nun in anderer Funktion im Finale sind“, sprach Präsident Bernhard Ditachmair etwa Kainmüller, Manager Uwe Schneider oder auch Co-Trainer Manuel Gierlinger an und ergänzte: „Es ist auch Lohn für jahrelange Arbeit vieler Helfer im Klub!“

„Diesen Finaleinzug hatte uns keiner zugetraut“, strahlte Klublegende Franz Berger, ehe der HC Linz nun im Finale auf Margareten oder Westwien trifft.