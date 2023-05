Halbfinale! Deutschland schafft die WM-Sensation

Deutschland steht völlig überraschend im Halbfinale der Eishockey-Weltmeisterschaft in Finnland und Lettland! Die deutsche Auswahl setzte sich am Donnerstag in Riga mit 3:1 (1:0, 2:1, 0:0) gegen die schwer favorisierte Schweiz durch. Die als Nummer 1 aus ihrer Vorrunden-Gruppe gegangenen Schweizer verloren damit das vierte K.-o.-Duell mit Deutschland in Folge. In einem weiteren Viertelfinale in Tampere gewannen die USA gegen Tschechien mit 3:0 (1:0, 1:0, 1:0).