Integrations-Bericht: Womit Wien zu kämpfen hat

Nach dem schrecklichen Machetenmord in der Brigittenau wollte Bezirksvorsteher Hannes Derfler (SPÖ) diesen als „normalen Mord" unter Gangs abhaken. Durch die Gesellschafft klafft eine tiefer Graben. Das bestätigt auch ein aktueller Bericht „Gesellschaftlicher Zusammenhalt und Segregation in Österreich". Dieser kommt zum Schluss: Zum Anstieg dieser gesellschaftlichen Trennung hat wesentlich beigetragen, dass Wien im europäischen Vergleich bereits vor 2015 einen großen und anhaltenden Zustrom von neu Zugewanderten erlebte. Darüber hinaus ist in Wien, ähnlich wie in London, die Konzentration der Bevölkerung nach Religionshintergrund besonders ausgeprägt.