Fix! FIS macht mit Revolution im Ski-Sport ernst

Für FIS Games sollen bereits bestehende Wettkampf-Stätten genutzt werden

Absichtserklärungen, die Event-Premiere 2028 ausrichten zu wollen, würden ab dem 1. August dieses Jahres angenommen. Danach werde eine Inspektionsgruppe die Arbeit aufnehmen. Im Frühjahr 2024 soll das FIS Council die endgültige Entscheidung über den Austragungsort treffen. Weil die FIS auch „Vorreiter in Sachen Nachhaltigkeit und Inklusion sein“ will, wie es in dem Text heißt, sollen für die FIS Games bereits bestehende Wettkampf-Stätten genutzt werden.