Wer wird familienfreundlichster Verein OÖ?

Ein besonderes Highlight in diesem Jahr stellt die Teilnahme der ASV Girls an einem internationalen Mädchenfußballturnier in Bremen dar, zu dem sie im Juni per Flug anreisen werden. Die neue Sportanlage des Vereins ist nicht nur auf die Bedürfnisse von Kindern und Jugendlichen abgestimmt, sondern bietet auch für die kleinsten Besucher viele Möglichkeiten. Ein Spielplatz mit Schaukel, Rutsche, Kletterturm und Sandkiste sowie einer Torschusswand bietet viel Platz zum Spielen und Toben. Bei schlechtem Wetter kann ein Kinderspielraum mit Wuzzler und Mal- & Spielsachen genutzt werden.