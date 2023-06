Tiere auf der Suche nach einem Zuhause

Cioara ist eine zweijährige Mischlingshündin. Sie benötigt bei Menschen eine Kennenlernphase, um Vertrauen aufzubauen. Dann ist sie eine sehr freundliche Hündin. Sie hat in ihrem bisherigen Leben nicht viel kennengelernt, reagiert daher auf viele Reize unsicher. An der Seite eines Zweihundes, an dem sie sich stark orientiert, kann sie gerne in eine Wohnung am Land ziehen. Sie ist bereits stubenrein und geht brav an der Leine. Interessenten können sich telefonisch 01/699 24 50 oder per Mail an hundevergabe@tierschutz-austria.at melden.