Verwaister Babyfuchs kuschelte im Pensionistenheim

Jüngster Neuzugang im Tierschutzhaus in Vösendorf, Bezirk Mödling, ist ein Fuchswelpe. Und es ist eine wahrhaft abenteuerliche Geschichte, wie der Kleine dorthin gekommen ist. Denn der Babyfuchs wurde kürzlich in einem Pensionistenheim in Liesing entdeckt - und zwar im Bett einer betagten Bewohnerin!