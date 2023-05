Kaninchen, Katze und Co. suchen noch Lebensplätze

Der ideale Weggefährte

Charly ist ein aufgeweckter Rüde, der mittlerweile schon sehr brav an der Leine gehen kann. Generell liebt er es, draußen zu sein - er schläft meistens nachts im Außenbereich des Tierheims. Mit Artgenossen ist der dreijährige Bursche grundsätzlich verträglich, es entscheidet natürlich auch die Sympathie. Gegenüber Katzen ist Charly zurückhaltend, es ist also durchaus möglich, ihn zu bereits vorhandenen Samtpfoten oder sonstigen Tieren zu vermitteln. Zu seinem einzigen Nachteil verfügt der Rüde über territoriale Ambitionen, was bedeutet, dass er das Besuchermanagement gerne selber in die Hand nimmt. Hier gilt es noch, Arbeit und Zeit zu investieren, um dieser Angewohnheit entgegenzuwirken.

Tel.: 0 732/24 78 87