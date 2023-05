Zwei Motorradfahrer kollidierten auf Filzensattel

Dabei stieß er mit einem aus der Gegenrichtung kommenden 56-jährigen Motorradfahrer zusammen. Dieser wurde von seinem Fahrzeug weggeschleudert und blieb neben der Straße liegen. Beide Männer zogen sich schwere Verletzungen zu. Der Ältere wurde mit dem Rettungshubschrauber Alpin Heli in das Krankenhaus Schwarzach gebracht, der Jüngere mit dem Roten Kreuz in das Krankenhaus Zell am See.