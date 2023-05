Wilder Einbruch bei Wien: BMW wurde zum Rammbock

Sie nutzten die Ruhe der Dunkelheit, um zuzuschlagen. Erst entwendeten mehrere bisher Unbekannte in der Nacht auf Montag in Wien einen BMW, wenig später steuerten sie den „Boliden“ mit Vollgas in Eingang Nummer 5 der Shopping City Süd (SCS) in Vösendorf (NÖ) - und weiter in die Auslagen eines Juweliers.