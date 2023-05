Berlusconi will trotz Leukämie Forza Italia führen

„Es geht mir besser. Es war hart, aber ich war immer zuversichtlich. Ich habe mich auf die Hilfe des Himmels und auf die Ärzte verlassen“, so der Parteichef, der am Freitag nach 45 Tagen im Spital entlassen worden war, am Montag. Berlusconi war Anfang April in das Krankenhaus San Raffaele eingeliefert worden. Zwölf Tage wurde er wegen einer chronischen Leukämie und Lungenentzündung auf der Intensivstation behandelt. Danach wurde er auf eine Normalstation weiter behandelt.