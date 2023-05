1000 Biker bei „grenzenloser“ Kontrolle abgestraft

Das einigermaßen schöne Wetter am langen Wochenende lockte zahlreiche Motorradfahrer auf die heimischen Straßen. Das wusste natürlich auch die Polizei, die am Samstag eine Schwerpunktaktion im Motorradverkehr in Tirol und auf den Zulaufstrecken in Kärnten, Salzburg und Vorarlberg durchführte. Beim grenzüberschreitenden Sondereinsatz wurden insgesamt fast 1000 Delikte verzeichnet - die meisten aus dem Verkehr gezogenen Biker waren zu schnell unterwegs.