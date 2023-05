9,8 Millionen Griechen wählen ein neues Parlament

In Griechenland wird am Sonntag ein neues Parlament gewählt. Da 36 Parteien auf dem Wahlzettel stehen, wird damit gerechnet, dass keine von ihnen die Mehrheit erreicht. Als Favorit gilt die konservative Regierungspartei Nea Dimokratia (ND) von Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis.