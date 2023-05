Zwei Jahre Haft für 15-jährigen Macheten-Räuber

Mit einer Machete hatte ein zum Tatzeitpunkt erst 15 Jahre alter Bursche in Wien-Donaustadt am 25. Februar 2023 einen Supermarkt überfallen. „Ich hatte Schulden. Ich musste sie abbezahlen, mir wurde auch gedroht. Ich hatte keine andere Möglichkeit“, rechtfertigt er seine Tat. „A bissl a Leistung in dem Alter“, kommentierte die Richterin das Vorleben des inzwischen 16-Jährigen, der nach einem DNA-Treffer enttarnt und in U-Haft genommen wurde.