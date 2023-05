Österreich fehlt nur ein Tor gegen Deutschland

Trotz 11:8-Torschüssen ging Österreich mit einem Rückstand in die erste Drittelpause, nach Wiederbeginn blieb Deutschland am Drücker. Ehe Raffl die tolle Chance aufs 2:2 ausließ, an Niederberger scheiterte (24.). Im folgenden Überzahlspiel drängten Schneider und Co. auf das 2:2 - ohne Erfolg. Der offene Schlagabtausch ging munter weiter, Haudum scheiterte mit einer guten Chance an Niederberger (33.).