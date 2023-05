Finnen brauchen Finish für Tor-Gala gegen Ungarn

Die Finnen hatten mit dem krassen Außenseiter zwei Drittel lang mehr Mühe als erwartet und lagen durch Treffer von Mikko Lehtonen (13.) und Kaapo Kakko (24./PP) bzw. Balazs Sebok (27.) nur 2:1 in Führung. Dank fünf Toren im Schlussdrittel siegte der Titelverteidiger aber noch klar. Ungarn hält damit weiter bei zwei Punkten und spielt am Montag (19.20) gegen Österreich um den Verbleib in der A-WM.