Wieso Touristen in NÖ künftig mehr bezahlen müssen

Insgesamt 6,6 Millionen Nächtigungen wurden in Niederösterreich im Vorjahr verzeichnet. Das sind deutlich mehr, als während der Pandemie, aber weniger als im Rekordjahr 2019, in dem 7,6 Millionen Übernachtungen erzielt wurden. Um die heimischen Hotels in Zeiten der Teuerung zu entlasten, wird nun die Finanzierung des Tourismussystems auf neue Beine gestellt und dafür beim Interessentenbeitrag und der Nächtigungstaxe angesetzt.