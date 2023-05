16-Jähriger legte Feuer und raubte Burschen aus

Der Brand einer leerstehenden Lagerhalle in Gleisdorf forderte am 22. April eine Hundertschaft an Einsatzkräften. Verletzt wurde zum Glück niemand und die Feuerwehren konnten ein Übergreifen der Flammen auf ein angrenzendes Wohnhaus verhindern. Nun forschte die Polizeiinspektion Gleisdorf vier Jugendliche im Alter von 16 und 17 Jahren aus, die den Brand gelegt haben sollen. Nach eigenen Angaben hatten sie sich an jenem Samstag am Abend zum „chillen“ in den leerstehenden Räumlichkeiten getroffen.